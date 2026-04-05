Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Wal "Timmy"
© APA/AFP/Greenpeace Germany/DANIE

Auf Sandbank

Minister hofft auf "Auferstehung" von Wal Timmy

Von
05.04.26, 13:47
Teilen

Der vor der norddeutschen Stadt Wismar gestrandete Buckelwal atmet am Ostersonntag noch.  

Wie die letzten Tage sei die Situation des Tieres vor der Insel Poel unverändert, berichtete ein Sprecher des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern.

Auch die Betreuung des rund zwölf Meter langen Meeressäugers läuft demnach wie geplant weiter. Der Wal wird rund um die Uhr beobachtet und regelmäßig durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Wasser benetzt.

Timmy
© APA

Windböen an der Ostseeküste 

"Die Positionierung der Wassersprenger muss aufgrund des Wetters gegebenenfalls angepasst werden", sagte der Sprecher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute mit starken Windböen an der Ostseeküste.

Ministerhofft auf "Auferstehung"

Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (67, SPD) sagte: „Wir versuchen, nach Lösungen zu suchen, wie wir dem Tier helfen können. Ich habe ein reines Gewissen, weil ich mich Tag und Nacht damit auseinandersetzte. So lange er lebt und kämpft, hat er ein Recht darauf, dass wir versuchen, ihm zu helfen.“ 

buckelwal timmy
© APA/dpa/Stefan Sauer

Und weiter: „Seine Bewegungen zeigen, dass der Wal lebt. Wenn das Wasser weiter steigt, es ein Wunder gibt, was den Wal betrifft, wäre das ein Riesenglück, die Auferstehung.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen