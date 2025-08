Diebe stehlen 500 Packungen Kaffee: Tausende Euro Schaden

In Deutschland verschwand massenhaft Kaffee aus zwei Filialen eines Diskounters. In einer fehlten 450 Packungen und in einer anderen 50.

Im Landkreis Passau (Deutschland) sind mehrere Hundert Packungen Kaffee aus Supermärkten gestohlen worden. Dabei sind tausende Euro Schaden entstanden. Die Polizei startete die Ermittlung zu den genauen Umständen der Diebstähle und sucht derzeit nach möglichen Zeugen. China will Musks Starlink zerstören

Kämpfe im südlichen Syrien trotz Waffenruhe Laut den Ermittlern schlugen die Räuber am letzten Freitag zu. Sie wurden dabei gestört, konnten aber mit Kaffee im Wert von mehreren Hundert Euro fliehen. 500 Packung Kaffee fehlt Als die anderen Filialen über den Diebstahl informiert wurden, prüften sie den eigenen Bestand. Daraufhin stellten zwei Läden fest, dass bei ihnen ein Teil fehlte. In einer fehlten knapp 50 Packungen Kaffee und in der anderen sogar 450. Laut den ersten Ermittlungen ereigneten sich diese Diebstähle ebenfalls am Freitag.