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Flugzeug-Absturz in Deutschland: Mindestens 2 Tote
© Getty

Grenze zu Belgien

Flugzeug-Absturz in Deutschland: Mindestens 2 Tote

14.04.26, 19:02
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Im Hürtgenwald an der Grenze zwischen Deutschland und Belgien ist es am Dienstag zu einem schweren Flugzeugabsturz gekommen. Berichten zufolge verloren dabei beide Insassen ihr Leben. 

Der Notruf erreichte die zuständige Leitstelle der Feuerwehr am Dienstag um 16:46 Uhr. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Kleinflugzeug im Waldgebiet abstürzte. Unverzüglich nach dem Eingang der Meldung machte sich laut BILD-Informationen der Rettungshubschrauber „Christoph 1“ auf den Weg zur Unfallstelle, um erste Hilfe zu leisten.

Wie die Aachener Zeitung berichtet, kam für die beiden Personen an Bord jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr bestätigte gegenüber der Lokalzeitung, dass beide Insassen bei dem Aufprall ums Leben gekommen sind. Seitens der zuständigen Polizei Düren gab es auf Anfrage bisher noch keine offizielle Bestätigung zu den Todesopfern. Das Unglück ereignete sich in einem dichten Waldstück direkt im Grenzgebiet.

Ursache für den Absturz

Nach ersten Informationen soll das Flugzeug nicht genügend Höhe erreicht haben. Es wird berichtet, dass die Maschine einen Baumwipfel berührte, bevor sie zu Boden stürzte. Bei dem verunglückten Fluggerät handelt es sich laut Medienberichten um ein Segelflugzeug. Ob technische Defekte oder menschliches Versagen zu der zu geringen Flughöhe führten, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.

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