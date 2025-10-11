Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
giessen
© X

Mehrere Verletzte

Schüsse auf Marktplatz in Gießen - Täter auf der Flucht

11.10.25, 18:15 | Aktualisiert: 11.10.25, 19:20
Teilen

Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben. 

Ein Unbekannter hat in der mittelhessischen Stadt Gießen Schüsse abgegeben.  Laut Polizei sind drei Menschen verletzt worden. 

Keine Gefahr für Bevölkerung

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr im Zentrum der Stadt gefallen. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.

Ermittlungen laufen

Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. Der Einsatz laufe noch, sagte der Polizeisprecher.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden