Schüsse auf Marktplatz in Gießen - Täter auf der Flucht

Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben.

Ein Unbekannter hat in der mittelhessischen Stadt Gießen Schüsse abgegeben. Laut Polizei sind drei Menschen verletzt worden.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr im Zentrum der Stadt gefallen. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.

Ermittlungen laufen

Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. Der Einsatz laufe noch, sagte der Polizeisprecher.