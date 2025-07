Spektakulärer Überfall auf Geldtransporter in Berlin

Zivilstreife griff ein - Schüsse bei Verfolgungsjagd

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm in Berlin fahndet die Polizei nach den Tätern. Nach jüngsten Informationen der Polizei wurde ein Geldbote durch Pfefferspray leicht verletzt. Die Täter überfielen den Geldtransporter laut Polizei am Dienstag gegen 7.45 Uhr, als dieser vor dem Haupteingang einer Bank in der City-West stand und Geldkassetten ein- und ausgeladen wurden. Sie hätten die Geldboten mit Waffen bedroht, hieß es.

Eine Zivilstreife der Polizei habe das Geschehen zufällig beobachtet und sei eingeschritten. Daraufhin flohen die Täter in einem dunklen, großen SUV-Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizisten verfolgten das Fahrzeug. Dabei seien von den Tätern mutmaßlich Schüsse abgegeben worden. Laut Polizei wurde aber niemand verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Tatort und sicherte Spuren. Anrainer wurden gebeten, den Beamten Platz zu machen und die Polizei bei "verdächtigen Feststellungen" sofort über den Notruf zu informieren.