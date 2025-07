"Eine Frage des Nationalstolzes": Iran will weiter Uran anreichen

Der Iran will auch nach den US-Angriffen auf seine Atomeinrichtungen an der Anreicherung von Uran festhalten.

Das sagte Außenminister Abbas Araghchi dem US-Sender Fox News in einem am Montag gesendeten Beitrag. "Es liegt still, denn ja, die Schäden sind ernst und schwerwiegend. Aber wir können die Anreicherung offensichtlich nicht aufgeben, denn sie ist eine Errungenschaft unserer eigenen Wissenschafter. Und darüber hinaus ist es jetzt eine Frage des Nationalstolzes."

Am Freitag soll es in Istanbul neue Atomgespräche mit Deutschland, Großbritannien und Frankreich geben. Schon am Dienstag will Teheran mit China und Russland beraten.