Erdbeben im Meer schüttelt Sizilien durch

Bevölkerung der Stadt Trapani spürten Wellen klar - Keine Schäden berichtet.

Ein Erdbeben der Stärke 4,1 ist am Samstag vor der Westküste Siziliens registriert worden.

Am frühen Morgen

Das Beben ereignete sich um 5.00 Uhr in der Früh im Meer vor der Stadt Trapani in einer Tiefe von einem Kilometer nahe den Ägadischen Inseln, wie das Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Bevölkerung in Trapani und Umgebung spürte das Beben deutlich.

Feuerwehr alarmiert

Viele Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen. Die Feuerwehr, die zusammen mit dem Katastrophenschutz alarmiert wurde, um eventuelle Sachschäden zu prüfen, erhielt viele Anrufe besorgter Anrainer. Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurden jedoch keine Schäden gemeldet.