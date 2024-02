Ex-Präsident auf Jetski quälte Buckelwal

Neuer Skandal um Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro.

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro bekommt Probleme mit der Justiz. Bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen dem Rechtspopulisten.

Was ist geschehen? Im Juni des Vorjahres fuhr Bolsonaro mit einem Jetski entlang der Küste von Sao Paulo. Es war die Zeit des Jahres, zu der Buckelwale diesen Küstenabschnitt bewohnen.

Ein Video, das auf X (früher Twitter) verbreitet wurde, zeigt den Ex-Präsidenten, der mit dem Fahrzeug viel zu nahe an das Tier kommt.

Dieses Video startete die Ermittlungen. In Brasilien ist es verboten mit Wasser-Fahrzeugen in die Nähe (100 Meter) von Meeres-Säugern zu kommen. In diesem Fall waren es wenig mehr als 10 Meter Entfernung.

Diese Woche fand der erste Termin bei der Polizei statt.