Fake-Kontrolleur tritt Polizist ins Gesicht

Ein betrunkener Mann hat in einem Regionalzug bei Grafing nahe München für eine heftige Eskalation gesorgt. Der 26-Jährige gab sich als Fahrkartenkontrolleur aus und griff einen Polizisten an.

Der Mann kontrollierte im Zug einen 29-jährigen Fahrgast und verlangte dessen Ticket. Der Reisende erkannte, dass es sich um keinen echten Kontrolleur handelte und weigerte sich. Die Situation spitzte sich zu, als der Reisende den falschen Kontrolleur von sich wegstieß. Der betrunkene Mann alarmierte anschließend selbst über den Lokführer die Polizei.

Angriff auf Polizisten

Als Beamte und Rettungskräfte eintrafen, verhielt sich der 26-Jährige weiterhin auffällig. Er klagte über Rückenschmerzen und weigerte sich, in den Rettungswagen zu steigen. Daraufhin legte er sich vor das Fahrzeug auf den Boden.

Als sich ein Polizist zu ihm runterbeugte, trat der Mann zu und traf den Beamten ins Gesicht. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Beim Transport ins Krankenhaus versuchte der Mann mehrfach zu fliehen. Ein Alkoholtest ergab rund zwei Promille. Der Mann ist laut Polizei bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten bekannt. Schließlich wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.