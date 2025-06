Feuer-Hölle in Kroatien: Polizei jagt die Brandstifter

Strecke von rund 50 Kilometern südlich von Split war betroffen

Die heftigen Waldbrände an der kroatischen Adria-Küste vom Samstag sind gelöscht, wie die Lokalzeitung "Slobodna Dalmacija" am Sonntag online berichtete. Schon am gestrigen Abend gab es eine Teil-Entwarnung. Bei den Löscharbeiten waren auch Flugzeuge und Hubschrauber in Einsatz. Als Ursache für die Feuer nannte die Polizei Brandstiftung und setzte ihre dahin gehenden Ermittlungen fort.



Mehrere Feuer vor allem in den leicht brennenden Kiefernwäldern hatten auf einer Strecke von etwa 50 Kilometern südlich von Split in mehreren Ortschaften Häuser und parkende Autos erfasst. Auch am Stadtrand von Split hatte die Vegetation gebrannt. Zeitweise musste ein Autobahn-Abschnitt wegen der Flammen gesperrt werden. Viele Urlauber und Bewohner flohen. Einige Menschen seien in Panik ins Meer gelaufen und zu den Polizeibooten geschwommen, die sie aufnahmen, berichtete "Slobodna Dalmacija" weiter. Der Küstenabschnitt liegt in der historischen Region Dalmatien.

Neue Feuer befürchtet

Die Feuerwehr befürchtete während der Nacht das Aufflammen weiterer Brandherde, wegen des starken Windes. Mehrere Gemeinden hatten im Laufe des Tages Not-Unterkünfte für die in Sicherheit gebrachten Menschen eingerichtet. Dutzende Touristen machten davon Gebrauch. Das Rote Kreuz entsandte Sanitäter und Ärzte, die verschiedene Leichtverletzte behandelten. Helfer versorgten die Menschen mit Nahrungsmitteln.

Hinweise auf der Bevölkerung

Mehrere Gemeinden hatten im Laufe des Tages Not-Unterkünfte für die in Sicherheit gebrachten Menschen eingerichtet. Dutzende Touristen machten davon Gebrauch. Das Rote Kreuz entsandte Sanitäter und Ärzte, die verschiedene Leichtverletzte behandelten. Helfer versorgten die Menschen mit Nahrungsmitteln

Die Polizei ermittelt nach Hinweisen aus der Bevölkerung wegen Verdachts auf Brandstiftung. Dafür spreche, dass in der Nähe des Ortes Makarska auf einem kleinen Areal an drei verschiedenen Stellen gleichzeitig Feuer ausgebrochen sei. Vernehmungen früherer erwiesener Brandstifter seien im Gange, erklärte die Polizei laut Medienberichten