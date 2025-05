Geköpfter auf Alm: Mysteriöser Fall endlich gelöst

Der Schuhplattler Aaron E. wurde teilenthauptet auf einer Südtiroler Alm gefunden.

Der Fall des 24-jährigen Forstarbeiters Aaron E., der im August des vergangenen Jahres im Südtiroler Terenten tot aufgefunden worden war, konnte endlich gelöst werden. Wie die Bozner Staatsanwaltschaft mitteilte, handelte es sich um Selbstverschulden.

Drogenrausch

Der 24-Jährige war im Bereich der Wieseralm mit tiefen Schnittverletzungen am Hals aufgefunden worden. Unweit von ihm wurde eine Motorsäge entdeckt. Zuvor hatte E. bis 3:30 Uhr eine Rave-Party besucht und dabei Drogen konsumiert. Nachdem es lange Spekulationen über einen Mord gab, gehen die Ermittler nun von Selbstverschulden aus. Der 24-Jährige soll sich im Drogenrausch selbst die Kettensäge an den Hals gesetzt und die Kette in Bewegung gesetzt haben.

Die italienischen Behörden ermitteln auf der Alm. © Carabinieri

Unklar ist, ob sich der Südtiroler absichtlich tötete oder es sich um einen Unfall handelte. Spekuliert wird auch weiter, dass es sich um eine TikTok-Challenge handelte. So könnte sich der tödliche Unfall bei einem Geschicklichkeitswettstreit mit der Motorsäge ereignet haben.

Der Tatort und Aarons Wagen. © Carabinieri

Derartige "Challenges" würden weltweit immer wieder gemacht und entsprechende Videos ins Internet gestellt.