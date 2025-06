Hammer! Italienische Stadt lockt Menschen mit 6.000 Euro

Die norditalienische Stadt Varese will jetzt Menschen dauerhaft anlocken und bietet viel Geld für ihren Zuzug.

Wer zuzieht, arbeitet und seinen Lebensmittelpunkt dort fixiert, bekommt rund 6.000 Euro geschenkt.

So will Italien bereits an mehreren Orten Menschen anlocken. Mit dem Slogan "Vieni a viviere a Varese" (auf Deutsch: Komm nach Varese) startet die Stadt eine chamante Offensive, die junge Menschen ansprechen soll.

Eine Stunde von Mailand entfernt

Die Stadt Varese liegt im Norden Italiens, rund 50 Autominuten von Lugano entfernt – eingebettet in grüne Hügel, mit charmantem Stadtbild und verkehrstechnisch gut angebunden. In rund einer Stunde ist man mit dem Auto in der italienischen Metropole Mailand.

Der ernstzunehmende Grund gibt der Stadt Anlass zur Sorge, denn die Region leidet unter Fachkräftemangel und Entvölkerung. Wer seinen Wohnsitz dauerhaft nach Varese verlegt und dort einen neuen Job bei einem lokalen Unternehmen annimmt, erhält drei Jahre lang je etwas mehr als 1800 Franken pro Jahr – insgesamt also etwas weniger als 6000 Franken.