Flieger
© getty/Symbolbild

Religiöse Gründe

Israelis liefern sich Massenschlägerei während Flug von Tel Aviv nach Bukarest

15.09.25, 12:08 | Aktualisiert: 15.09.25, 13:15
Vermutlich aus religiösen Gründen

Während eines Flugs von Tel Aviv nach Bukarest ist es vermutlich aus religiösen Gründen zu einer Massenschlägerei gekommen.

Sieben mutmaßlich Beteiligte  

Das berichteten rumänische Medien. Nach der Landung in Bukarest verhängten die Behörden gegen sieben mutmaßlich Beteiligte Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten in Höhe von jeweils 4000 Lei (rund 790 Euro), wie Rumäniens Grenzpolizei erklärte. Die Betreffenden seien auf freiem Fuß, sollen aber noch von der Staatsanwaltschaft vernommen werden, hieß es.

Motive der Schlägerei 

Die Polizei äußerte sich nicht zu den Motiven der Schlägerei. Sie sei von der Crew des Flugs wegen eines "spontanen Konflikts zwischen israelischen Staatsbürgern" alarmiert worden. Die rumänische Zeitung "Libertatea" und der TV-Sender "Antena 3" berichteten unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass einige der Passagiere während des Flugs begonnen hätten zu beten, womit sie andere Fluggäste irritiert hätten. Daraufhin sei die Schlägerei ausgebrochen. An Bord seien 25 bis 30 Passagiere gewesen.

