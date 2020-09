Bürgermeister: "Noch brennen keine Zelte, aber ich bin besorgt"

Auf der Insel Samos ist am Dienstagabend nahe des dortigen Flüchtlingslagers ein Feuer ausgebrochen. "Es brennt am Rande des Registrierzentrums", sagte der Bürgermeister der Ortschaft Vathy der Deutschen Presse-Agentur. "Noch brennen keine Zelte, aber ich bin besorgt."



Auf der Insel Lesbos war in der vergangenen Woche das völlig überfüllte Camp Moria abgebrannt. Es harren derzeit Tausende Migranten auf den Straßen aus. Die griechische Polizei nahm am Dienstag fünf Personen wegen des Verdachts der Brandstiftung fest.