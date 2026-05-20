Kult-Elch Emil steuert offenbar wieder Österreich an

Er ist zurück und wieder unterwegs auf großer Wanderschaft. Elch Emil, der bereits im Vorjahr zahlreiche Menschen begeisterte, wurde erneut gesichtet. Jetzt hoffen viele Fans auf ein Österreich-Comeback.

Der wohl bekannteste Elch Österreichs sorgt erneut für Aufsehen. Nachdem Emil im vergangenen Jahr quer durchs Land wanderte und vielerorts für Staunen sorgte, tauchte das Tier nun wieder in Bayern auf.

Mehrere Sichtungen deuten darauf hin, dass der junge Elch derzeit weiterzieht und dabei beachtliche Strecken zurücklegt. Ende April wurde Emil noch in Niederbayern nahe Deggendorf gesehen. In den vergangenen Wochen tauchte er Berichten zufolge bereits an mehreren Orten weiter südlich auf.

Kommt Emil zurück nach Österreich?

Die Bewegung des Elchs sorgt nun für Spekulationen. Sollte Emil seine derzeitige Route beibehalten, könnte ihn sein Weg theoretisch wieder Richtung Niederösterreich führen. Fans rechnen deshalb bereits aus, wann Emil möglicherweise wieder österreichischen Boden betreten könnte, auch wenn der tierische Wanderer in der Vergangenheit oft seinen ganz eigenen Kurs eingeschlagen hat.

Schon im Vorjahr entwickelte sich Emil zum regelrechten Publikumsliebling. Der Elch spazierte durch Ortschaften, überquerte Straßen und sorgte zeitweise sogar für Verkehrsbehinderungen. Später wurde das Tier in Oberösterreich eingefangen, betäubt und in den Böhmerwald gebracht. Dort sollte Emil eigentlich bleiben, doch offenbar zog es ihn erneut weiter.

Behörden greifen nicht ein

In Bayern beobachten Behörden die Lage derzeit nur. Solange der Elch keine Gefahr darstellt, soll er ungestört weiterziehen dürfen. Gleichzeitig wird Autofahrern geraten, besonders in der Dämmerung aufmerksam zu sein. Vor allem auf Landstraßen könnte eine überraschende Begegnung mit dem großen Wildtier schnell gefährlich werden.