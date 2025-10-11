Laut Umfrage: DAS ist "die beste Stadt der Welt"

Mit nur rund 5.800 Einwohnern setzte sich die kleine Stadt gegen Metropolen wie Paris, Lissabon und Athen durch.

Malta. Die maltesische Hauptstadt Valletta wurde bei den Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025 zur "besten Stadt der Welt" gekürt – nach dem Titel als "Beste Stadt Europas" ein historischer Doppelsieg. Mit nur rund 5.800 Einwohnern setzte sich Valletta mit 97,33 Punkten gegen Metropolen wie Paris, Lissabon und Athen durch. Mehr als 182.500 Leserinnen und Leser bewerteten Reiseerlebnisse weltweit in Kategorien wie Kultur, Gastronomie und Gastfreundschaft.

Maltas Tourismusminister Ian Borg sieht in der Auszeichnung ein Zeichen der internationalen Wertschätzung für das kulturelle Erbe und die Gastfreundschaft der Malteser. Auch Carlo Micallef, Chef der Malta Tourism Authority, betont Vallettas "Authentizität, Lebensfreude und außergewöhnliche Dichte an Erlebnissen".

Milde Mittelmeerwinter

Die kleinste Hauptstadt Europas vereint barocke Architektur, enge Gassen und mediterranes Flair auf engstem Raum. Als UNESCO-Welterbe und Kulturstadt begeistert Valletta mit Museen, Cafés und Festivals – besonders im milden Mittelmeerwinter.

Auch das traditionsreiche Hotel The Phoenicia Malta wurde ausgezeichnet und steht für Stil, Service und einen spektakulären Blick auf den Grand Harbour. Von Österreich aus ist Malta in rund zwei Stunden Flugzeit von Wien per Direktflug erreichbar.