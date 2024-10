Mann angerempelt und von ICE überrollt

Am Hauptbahnhof in Köln ist ein Mann von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet worden.

Er sei auf die Gleise gestürzt und von einem herannahenden ICE überfahren worden, teilte die deutsche Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Auswertung der Videoüberwachung am Gleis habe ergeben, dass der 53-Jährige am Gleis gerannt und von einem anderen Mann angerempelt worden sei, wodurch er in das Gleis stürzte.

Einsatzkräfte hätte den überfahrenen Mann aus dem Gleisbereich geholt und reanimiert, was aber erfolglos geblieben sei, so die Sprecherin. Am Gleis befand sich auch der andere Mann, der ihn angerempelt habe. Da der Vorfall aber als Unfall eingestuft werde, habe es keine weiteren Konsequenzen für ihn gegeben. Die Gleise am Hauptbahnhof seien um kurz nach 19 Uhr wieder freigegeben worden. Dennoch kam es auch danach noch zu Verzögerungen im Bahn-Verkehr.