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Aleksandar Vucic
© Getty Images

Studenten

Mega-Demo in Belgrad gegen Regierung

23.05.26, 20:15
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Große Menschenmengen bewegten sich schon am frühen Nachmittag in Richtung Stadtzentrum

Schon zum vierten Mal seit Dezember 2024 haben serbische Studierende am Samstag eine Großkundgebung auf dem zentral gelegenen Belgrader Slavija-Platz einberufen. Laut früheren inoffiziellen Ankündigungen will die Studentenbewegung, die seit eineinhalb Jahren um die Rechtsstaatlichkeit ringt, eigentlich ihren Wahlkampf starten. Dementsprechend lautete auch das gewählte Motto der Kundgebung: "Du und ich, Slavija, Studenten werden siegen".

Eigentlich sollte die Kundgebung erst um 18.00 Uhr beginnen. Einzelne kleinere Menschengruppen in weißen T-Shirts mit der Aufschrift "Studenten werden siegen" waren in der Stadt bereits kurz nach Mittag zu sehen. Ab 16.00 Uhr bewegten sich große Menschenmengen aus verschiedenen Stadtteilen Richtung Slavija-Platz. Viele Teilnehmer der Kundgebung waren wieder aus dem Landesinneren angereist. Dass die Eisenbahn Serbiens auch dieses Mal landesweit den Verkehr einstellte, hat wohl niemanden mehr überrascht. Die Begründung "anonyme Sprengstoffdrohungen" klang auch dieses Mal nicht sehr glaubwürdig.

Vučić stellt Parlamentswahlen im Herbst in Aussicht

Die landesweiten Studentenproteste hatten im November 2024 begonnen. Anlass war der Einsturz des Bahnhofvordaches in Novi Sad, bei dem am 1. November 2024 16 Personen ums Leben gekommen waren. Studenten rangen zuerst um die Rechtsstaatlichkeit, seit Mai 2025 geht es aber auch um die vorgezogenen Parlamentswahlen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić, der sich eines Wahlsieges der seit 2012 regierenden Serbischen Fortschrittspartei nicht mehr sicher ist, ist bemüht, den Wahltermin hinauszuschieben. Vor zwei Tagen meinte er allerdings, dass die Wahlen zwischen Ende September und Mitte November stattfinden würden.

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