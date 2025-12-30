Mordanschlag! Mehrere Schüsse auf Taxi-Fahrgast

Schüsse in der Innenstadt in Düsseldorf! Ein Unbekannter schießt durch die Windschutzscheibe von einem Taxi, verletzt den Mann auf dem Beifahrersitz.

Gegen 14.40 Uhr soll der Täter auf der Kaiserstraße in der Landeshauptstadt von NRW mindestens zehn Mal geschossen haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei der Beifahrer des Taxis durch mindestens einen Schuss verletzt. Der Angreifer flüchtete.

Die Polizei rückte aus, sperrte den Bereich großräumig ab. Auch ein Hubschrauber kreist über der Stadt, um nach dem Flüchtigen zu suchen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Einsatz, die Beamten seien mit starken Kräften zum Ort des Geschehens geeilt, wie die "Bild" berichtet.

Der verletzte Mann wurde noch vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. In welchem Zustand er sich befindet, ist derzeit unklar. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen.