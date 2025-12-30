Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Deutsche Polizei
© Getty

Täter auf der Flucht

Mordanschlag! Mehrere Schüsse auf Taxi-Fahrgast

30.12.25, 16:29
Teilen

Schüsse in der Innenstadt in Düsseldorf! Ein Unbekannter schießt durch die Windschutzscheibe von einem Taxi, verletzt den Mann auf dem Beifahrersitz.

Gegen 14.40 Uhr soll der Täter auf der Kaiserstraße in der Landeshauptstadt von NRW mindestens zehn Mal geschossen haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei der Beifahrer des Taxis durch mindestens einen Schuss verletzt. Der Angreifer flüchtete. 

Deutsche Polizei
© getty

Die Polizei rückte aus, sperrte den Bereich großräumig ab. Auch ein Hubschrauber kreist über der Stadt, um nach dem Flüchtigen zu suchen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Einsatz, die Beamten seien mit starken Kräften zum Ort des Geschehens geeilt, wie die "Bild" berichtet. 

Der verletzte Mann wurde noch vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. In welchem Zustand er sich befindet, ist derzeit unklar. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden