Mutter ersticht ihre beiden Söhne (14 und 16)

Vater fand Ehefrau und zwei Söhne tot im Wohnhaus

Eine 45 Jahre alte Mutter in Deutschland soll nach ersten Ermittlungen zunächst ihre beiden Söhne und dann sich selbst getötet haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Vater seine Ehefrau und seine Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren am Dienstagabend leblos in der Wohnung in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald in Baden-Württemberg gefunden. Alle hätten Stichverletzungen aufgewiesen.

Die Polizei habe ein Messer gefunden, bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handeln dürfte. Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen habe die Ermittlungen, insbesondere zu einem möglichen Motiv, übernommen, hieß es laut Mitteilung. Die Ortschaft liegt im Süden Baden-Württembergs und hat nach Angaben der Stadtverwaltung knapp 90.000 Einwohnerinnen und Einwohner.