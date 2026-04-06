Nach Attacke auf Frau: Wolf wieder freigelassen

Ein unerwarteter Vorfall mitten in einer belebten Umgebung sorgt für Aufsehen und wirft viele Fragen auf. Eine Frau wird verletzt, ein Wildtier gerät in Panik. Während die Hintergründe noch nicht vollständig geklärt sind, rückt vor allem der Umgang mit solchen Situationen in den Fokus.

Der Fall sorgt seit Tagen für große Aufmerksamkeit. Mitten in Hamburg kommt es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall zwischen Mensch und einem Wolf. Nur wenige Tage nach dem Vorfall ist das Tier wieder in der Freiheit: Der zuvor eingefangene junge Wolf wurde nach dem Angriff auf eine Frau untersucht, mit einem Sender versehen und am Ostersonntag erneut ausgewildert, wie die Umweltbehörde mitteilte.

Attacke mitten in der Stadt

Das Tier war Ende März in Hamburg unterwegs und geriet schließlich in eine Einkaufspassage im Stadtteil Altona. Dort traf es auf eine etwa 65-jährige Frau, die offenbar versuchte, dem Tier zu helfen. Dabei erlitt die Frau offenbar Bissverletzungen im Gesicht. Sie musste medizinisch behandelt werden, konnte das Krankenhaus aber kurze Zeit später wieder verlassen.

Nach dem Vorfall lief das Tier mehrere Kilometer durch die Stadt und landete schließlich in der Binnenalster, wo es von der Polizei eingefangen werden konnte. Anschließend wurde es in eine Wildtierauffangstation nach Niedersachsen gebracht.

Ob der Wolf die Frau gezielt attackierte, ist umstritten. Naturschützer zweifeln daran und verweisen auf Aussagen, wonach das Tier die Frau möglicherweise nur angesprungen habe. Experten gehen davon aus, dass der Wolf in Panik reagierte.

Entscheidung gefallen

Fast eine Woche lang wurde beraten, wie weiter vorzugehen ist. Nun steht fest: Das Tier wurde wieder freigelassen. Am Ostersonntag erfolgte die Auswilderung, nachdem es zuvor untersucht und mit einem Sender ausgestattet worden war. Wo genau das Tier freigelassen wurde, bleibt aus Sicherheitsgründen geheim.

Die Behörden wollen so sowohl die Bevölkerung schützen als auch das Tier im Blick behalten.

„Auswilderung auf Bewährung“

Die Entscheidung wird von offizieller Seite klar eingeordnet. Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank erklärte: „Es ist eine Auswilderung auf Bewährung.“ Durch den Sender könne jederzeit nachvollzogen werden, wo sich das Tier aufhält. Sollte es sich erneut einer Siedlung nähern, könnten Jäger schnell eingreifen.

Erstmals seit Rückkehr der Wölfe

Besonders brisant: Es handelt sich um den ersten bekannten Fall seit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Der Vorfall gilt deshalb als außergewöhnlich und sorgt für intensive Diskussionen über den Umgang mit Wildtieren. Die Entscheidung zur Freilassung sorgt weiterhin für Diskussionen. Während einige sie als richtige Lösung sehen, warnen andere vor möglichen Risiken.

Der Fall zeigt, wie schwierig der Umgang mit Wildtieren in bewohnten Gebieten geworden ist – und dass solche Situationen auch in Zukunft für Konflikte sorgen könnten.