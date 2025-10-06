Neuer Wahlsieg von Melonis Koalition bei Regionalwahlen

Sieg im süditalienischen Kalabrien nach Erfolg in der Adria-Region Marken - Wahlergebnis beflügelt Melonis Koalition

Die Mitte-Rechts-Koalition um Italiens Premierministerin Giorgia Meloni kann den zweiten Erfolg bei Regionalwahlen innerhalb von nur einer Woche feiern. Bei den Regionalwahlen in der süditalienischen Region Kalabrien am Sonntag und Montag behauptete sich der scheidende Präsident Roberto Occhiuto, ein Mitglied der Regierungspartei Forza Italia, mit 58 Prozent der Stimmen.

Occhiuto besiegte somit den Mitte-Links-Kandidaten Pasquale Tridico, einen EU-Abgeordneten der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung. Occhiuto hatte im August angekündigt, zurückzutreten, nachdem gegen ihn im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption bei Projekten in der süditalienischen Region ermittelt worden war. Er betonte jedoch, nichts Unrechtes getan zu haben, und kündigte an, sich erneut zur Wahl zu stellen. Er galt von Anfang an als Favorit. Kalabrien, eine der ärmsten Regionen Italiens, ist seit jeher eine Hochburg der Mitte-Rechts-Koalition.

Wahlergebnis beflügelt Melonis Koalition

Das Wahlergebnis dürfte Premierministerin Meloni einen weiteren politischen Schub verleihen, nachdem bereits in der Vorwoche der amtierende Präsident Francesco Acquaroli in der Adria-Region Marken wiedergewählt worden war. Acquaroli ist ein persönlicher Freund Melonis und eine einflussreiche Figur ihrer Regierungspartei Fratelli d'Italia (FdI).

Die Regionalwahlen in Kalabrien und den Marken sind Teil eines größeren politischen Stimmungstests in Italien: Insgesamt sieben Regionalwahlen stehen an oder haben bereits stattgefunden. Die nächsten Regionalwahlen finden am kommenden Wochenende in der Toskana statt, einer traditionellen Hochburg der Linken, gefolgt von Venetien, Kampanien und Apulien am 24. und 25. November.