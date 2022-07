Panik nach Schüssen in Jesolo

Vor einem beliebten Lokal in der Via Verdi wurde einem Mann in den Rücken geschossen.

Schock im beliebten Urlaubsort Jesolo. In der Nacht auf Mittwoch kam es vor einem Lokal in der beleibten Flaniermeile Via Verdi zu Schüssen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt – der Täter ist auf der Flucht. Täter auf der Flucht Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, soll ein Streit zwischen zwei Nordafrikanern gegen 23:30 Uhr eskaliert sein. Im Zuge der Auseinandersetzung zückte einer der beiden direkt vor einer Bar seine Waffe und gab zwei Schüsse ab. Sein Kontrahent wurde im Rücken getroffen, trat aber dennoch die Flucht an. Er konnte erst Stunden später aufgegriffen werden und musste schwere verletzt ins Krankenhaus nach Mestre gebracht werden. Vom Schützen fehlt hingegen jede Spur. Die Polizei geht von einer Abrechnung im Drogenmilieu aus. Der Schock im Urlauberort ist groß. Wie die Tageszeitung "Il Gazzettino" brach Panik aus. „Viele erschraken, als sie die Schüsse hörten und flüchteten in Lokale. Einige duckten sich auch hinter parkenden Autos", wird ein Hotelier zitiert.