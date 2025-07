Schock-Video: Weißer Hai schwimmt plötzlich in See herum

In Australien kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Ein junger Weißer Hai wurde in einem See gesichtet, der bei bestimmten Gezeiten mit dem Ozean verbunden ist.

Das Tier hatte sich offenbar verirrt – und trug dabei sogar noch einen Angelköder am Schwanz. Die Behörden reagierten rasch, doch das Tier hat nach aktuellem Stand wieder seinen Weg zurück ins offene Meer gefunden.

Hai verirrt sich ins Süßwasser

In Lake Conjola, einem Gewässer an der Südostküste Australiens (Bundesstaat New South Wales), wurde kürzlich ein junger Weißer Hai beobachtet. Der See liegt rund 200 Kilometer südlich von Sydney (Australien) und ist durch einen schmalen Wasserweg bei bestimmten Bedingungen mit dem Pazifischen Ozean verbunden. Durch diese natürliche Verbindung kann Meerwasser – und mit ihm auch Meereslebewesen – in den See gelangen.

Einheimische staunten nicht schlecht, als sie den Raubfisch im seichten Wasser entdeckten. Auf einem Video war deutlich zu sehen, dass sich ein Angelköder im Schwanz des Tieres verfangen hatte. Glücklicherweise schien der Hai trotz des Fremdkörpers unversehrt.

Behörden bestätigen: Es war ein Weißer Hai

Das Amt für Fischerei des Bundesstaates New South Wales (NSW Fisheries) bestätigte, dass es sich tatsächlich um einen jungen Weißen Hai handelte. Die Experten verfolgten das Verhalten des Tieres genau und beobachteten, ob es sich längere Zeit im See aufhielt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Hai jedoch bereits wieder den Rückweg in den Ozean angetreten haben. Seit dem Vorfall wurde keine weitere Sichtung gemeldet.

Natürliche Verbindung zum Meer als Ursache

Lake Conjola ist unter bestimmten Umweltbedingungen über einen sogenannten "Lake Entrance" mit dem Meer verbunden. Diese gezeitenabhängige Öffnung erlaubt es Meerestieren gelegentlich, in den See zu gelangen. Solche Vorfälle sind nicht alltäglich, kommen aber gelegentlich vor – insbesondere bei jüngeren Tieren, die auf der Suche nach Futter oder Orientierung sind.

Obwohl die Vorstellung eines Hais in einem Binnensee für viele Menschen erschreckend sein mag, sehen Fachleute keinen Grund zur Sorge. Der Hai war jung und zeigte kein aggressives Verhalten. Laut NSW Fisheries bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Badende oder Angler in der Umgebung.