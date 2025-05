So emotional reagiert oe24.TV-Reporter-Legende als Weißer Rauch aufsteigt

Emotionaler Moment live auf Sendung: oe24.TV-Reporter Karl Wendl ringt um Fassung als der Weiße Rauch aufsteigt.

Karl Wendl berichtet für oe24.TV seit Tagen live von der Papst-Wahl in Rom. Wendl ist seit Jahrzehnten Journalist, war bei Kronen Zeitung, News, der deutschen Bild-Zeitung, der Welt, ÖSTERREICH und oe24. Kaum ein Kriegsschauplatz, bei dem der Reporter nicht live vor Ort war: Im Balkan-Krieg, im Irak, in Syrien, zuletzt auch in der Ukraine. Wendl war in Kairo, als der arabische Frühling ausbrach, am Sarg von Libyen-Diktator Muammar al-Gaddafi, erlebte US-Präsidenten-Wahlen live vor Ort und gab der Eismumie Ötzi seinen Namen.

"Ich habe so etwas noch nicht erlebt"

Aber als der weiße Rauch am Petersplatz aufsteigt, wird selbst der hartgesottene Reporter emotional: Live auf Sendung verschlägt es Wendl die Stimme, er hält kurz inne, unterdrückt die Tränen. "Ein unglaubliches Erlebnis, ich bin selbst gerührt, mit mir zigtausende andere. Ich habe so etwas persönlich noch nicht erlebt." Ein legendärer Reporter-Moment live auf Sendung auf oe24.TV!

Historisch: Just als der Weiße Rauch aufsteigt, ist Karl Wendl für oe24.TV live auf Sendung und steigt vom Petersplatz ein.

