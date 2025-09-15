Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
kroatien strand
© getty/Symbolbild

7.300 Razzien

Sterne-Schwindel: Mega-Wirbel um Kroatien-Hotels

15.09.25, 13:57
Teilen

Sonne, Meer – und Mängel: Kroatiens Urlaubs-Idylle bekommt Risse. Eine großangelegte Inspektionswelle brachte tausende Verstöße ans Licht – von falschen Sterne-Bewertungen bis zu Hygieneproblemen. 

Zwischen Mai und August registrierte die staatliche Inspektion (DIRH) über 8.500 Verstöße im Tourismussektor – so viele wie nie zuvor.

Falsche Sterne und fehlende Hygiene

Viele Hotels hielten nicht, was ihre Sterne-Bewertung versprach. Auch bei Campingplätzen und Restaurants wurden zahlreiche Mängel entdeckt – etwa fehlende Preisauszeichnungen oder nicht erfüllte Hygienevorschriften wie das HACCP-System.

Schwerpunkt an der Küste

Die meisten Kontrollen fanden in den beliebten Küstenregionen statt – darunter Split-Dalmatien, Zadar, Šibenik-Knin und Dubrovnik-Neretva. Insgesamt wurden rund 7.300 Betriebe überprüft.

Strafen in Millionenhöhe

  • 3.154 Bußgelder vor Ort: 852.500 Euro
  • 600 Ordnungswidrigkeitenbefehle: knapp 950.000 Euro
  • 246 Anklagen vor Gericht
  • 85 Haftbefehle wegen Ordnungswidrigkeiten
  • Eingezogene Immobilienerlöse: 131.400 Euro

In 1.760 Fällen erhielten die Betreiber zunächst nur Verwarnungen und die Chance zur Nachbesserung.

Auch positive Bilanz

Immerhin: Bei 2.809 Kontrollen – fast 40 Prozent – fanden die Prüfer keine Verstöße.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden