Sterne-Schwindel: Mega-Wirbel um Kroatien-Hotels

Sonne, Meer – und Mängel: Kroatiens Urlaubs-Idylle bekommt Risse. Eine großangelegte Inspektionswelle brachte tausende Verstöße ans Licht – von falschen Sterne-Bewertungen bis zu Hygieneproblemen.

Zwischen Mai und August registrierte die staatliche Inspektion (DIRH) über 8.500 Verstöße im Tourismussektor – so viele wie nie zuvor.

Falsche Sterne und fehlende Hygiene

Viele Hotels hielten nicht, was ihre Sterne-Bewertung versprach. Auch bei Campingplätzen und Restaurants wurden zahlreiche Mängel entdeckt – etwa fehlende Preisauszeichnungen oder nicht erfüllte Hygienevorschriften wie das HACCP-System.

Schwerpunkt an der Küste

Die meisten Kontrollen fanden in den beliebten Küstenregionen statt – darunter Split-Dalmatien, Zadar, Šibenik-Knin und Dubrovnik-Neretva. Insgesamt wurden rund 7.300 Betriebe überprüft.

Strafen in Millionenhöhe

3.154 Bußgelder vor Ort: 852.500 Euro

600 Ordnungswidrigkeitenbefehle: knapp 950.000 Euro

246 Anklagen vor Gericht

85 Haftbefehle wegen Ordnungswidrigkeiten

Eingezogene Immobilienerlöse: 131.400 Euro

In 1.760 Fällen erhielten die Betreiber zunächst nur Verwarnungen und die Chance zur Nachbesserung.

Auch positive Bilanz

Immerhin: Bei 2.809 Kontrollen – fast 40 Prozent – fanden die Prüfer keine Verstöße.