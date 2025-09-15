Sterne-Schwindel: Mega-Wirbel um Kroatien-Hotels

Sonne, Meer – und Mängel: Kroatiens Urlaubs-Idylle bekommt Risse. Eine großangelegte Inspektionswelle brachte tausende Verstöße ans Licht – von falschen Sterne-Bewertungen bis zu Hygieneproblemen.
Zwischen Mai und August registrierte die staatliche Inspektion (DIRH) über 8.500 Verstöße im Tourismussektor – so viele wie nie zuvor.
Falsche Sterne und fehlende Hygiene
Viele Hotels hielten nicht, was ihre Sterne-Bewertung versprach. Auch bei Campingplätzen und Restaurants wurden zahlreiche Mängel entdeckt – etwa fehlende Preisauszeichnungen oder nicht erfüllte Hygienevorschriften wie das HACCP-System.
Schwerpunkt an der Küste
Die meisten Kontrollen fanden in den beliebten Küstenregionen statt – darunter Split-Dalmatien, Zadar, Šibenik-Knin und Dubrovnik-Neretva. Insgesamt wurden rund 7.300 Betriebe überprüft.
Strafen in Millionenhöhe
- 3.154 Bußgelder vor Ort: 852.500 Euro
- 600 Ordnungswidrigkeitenbefehle: knapp 950.000 Euro
- 246 Anklagen vor Gericht
- 85 Haftbefehle wegen Ordnungswidrigkeiten
- Eingezogene Immobilienerlöse: 131.400 Euro
In 1.760 Fällen erhielten die Betreiber zunächst nur Verwarnungen und die Chance zur Nachbesserung.
Auch positive Bilanz
Immerhin: Bei 2.809 Kontrollen – fast 40 Prozent – fanden die Prüfer keine Verstöße.