Trump will US-Truppen vorerst in Deutschland stationiert lassen

US-Präsident Donald Trump will die in Deutschland stationierten US-Truppen vorerst im Land belassen.

Wenn Deutschland sie haben wolle, sei das "kein Problem", sagte Trump beim Antrittsbesuch von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz im Weißen Haus. Zwar sei der Unterhalt der Streitkräfte teuer, weil sie hoch bezahlt seien, aber die Beziehungen zu Deutschland seien wichtig, betonte Trump. Zuletzt hatte es Befürchtungen gegeben, die USA könnten ihre Streitkräfte abziehen.

Trump bezifferte die Zahl der US-Truppen in der Bundesrepublik auf 45.000. Das seien sehr viele Soldaten, betonte er. Das US-Verteidigungsministerium hatte ihre Zahl dagegen zuletzt mit knapp 35.000 angegeben. Größter US-Stützpunkt in Deutschland ist die Luftwaffenbasis Ramstein bei Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Weitere US-Stützpunkte sind in Stuttgart, Wiesbaden oder Grafenwöhr in Bayern.