Putin warnt Trump: Keine Einmischung

In einem am Sonntag von russischem Staatsfernsehen ausgestrahlten Video hat Wladimir Putin US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, sich in die Bedingungen eines möglichen Waffenstillstands mit der Ukraine einzumischen. Die Aufnahmen stammen bereits von Ende März, wurden jedoch jetzt veröffentlicht – kurz vor einem für Montag geplanten Telefonat zwischen Trump und Putin.

Putin betonte in dem Interview, dass Russland seine Operationen in der Ukraine fortsetzen werde, bis das Ziel erreicht sei, das 2022 beim Einmarsch gesteckt wurde. "Wir haben genug Kraft und Ressourcen, um das zu Ende zu bringen", sagte er.

Trump hingegen hatte zuvor angekündigt, am Montagmorgen mit Putin zu telefonieren. Ziel des Gesprächs sei es, "das Blutbad zu stoppen", bei dem laut Trump wöchentlich mehr als 5.000 russische und ukrainische Soldaten sterben. Im Anschluss wolle er auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie NATO-Führern sprechen. Trump zeigte sich hoffnungsvoll: "Hoffentlich wird es ein produktiver Tag, ein Waffenstillstand wird erreicht und dieser sehr gewaltsame Krieg, der nie hätte stattfinden dürfen, endet."

Putin: Kein US-Diktat

Putin erklärte zwar, dass er die nationalen Interessen der USA respektiere, erwarte aber im Gegenzug dieselbe Haltung gegenüber Russland. Die Botschaft wirkt wie ein diplomatischer Dämpfer für Trumps Friedensambitionen – Moskau signalisiert klar, dass es sich keine Bedingungen aus Washington diktieren lassen will.