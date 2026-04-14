Russischer Drohnenangriff auf Donau-Hafen

Ein unter der Flagge Panamas fahrendes Schiff wurde laut ukrainischen Behörden beschädigt.

Kiew (Kyjiw). Bei einem russischen Drohnenangriff auf den ukrainischen Donau-Hafen Ismajil ist den Behörden zufolge in der Nacht auf Dienstag ein unter der Flagge Panamas fahrendes Schiff beschädigt worden. Demnach wurden im Hafengebiet in der südlichen Region Odessa mehrere Einschläge verzeichnet, bei denen auch Infrastruktur und Ausrüstung getroffen worden seien, wie der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Olexij Kuleba mitteilte.

Ein durch einen der Einschläge ausgelöstes Feuer sei rasch gelöscht worden. Der Donau-Hafen Ismajil ist für die Ukraine eine wichtige Ausweichroute für den Export von Getreide, seit Russland das Abkommen zur sicheren Verschiffung über das Schwarze Meer aufgekündigt hat.