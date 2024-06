Russland indoktriniert verschleppte Kinder

Ukrainische Menschenrechtsaktivisten werfen Russland Verbrechen an Kindern vor.

Bei den nach Russland verschleppten Minderjährigen werde versucht, ihre ukrainische Identität auszulöschen, sagte der Chef der Wohltätigkeitsorganisation Save Ukraine, Mykola Kuleba, am Samstag Reuters. Die Kinder würden getäuscht und indoktriniert.

Nach Angaben der Regierung in Kiew sind seit Kriegsbeginn rund 20.000 Kinder nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete verschleppt worden. Russland weist den Vorwurf der Entführung zurück und erklärt, schutzbedürftige Kinder aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit gebracht zu haben.

"Kindern ist es verboten, Ukrainisch zu sprechen"

Kuleba erzählte in Luzern unweit des Ukraine-Friedensgipfels in der Schweiz die Geschichte eines achtjährigen Mädchens, das in ein russisches Lager geschickt wurde. "Den Kindern ist es verboten, Ukrainisch zu sprechen oder irgendwelche ukrainischen Symbole zu zeigen. Kinder werden streng bestraft, wenn sie sich weigern, die russische Hymne zu singen", sagte er.

Die Namen und Geburtsdaten der Kinder würden von russischen Behörden verändert. Save Ukraine habe bisher 373 Kinder zurückgeholt, sagte Kuleba. Viele der Rückkehrer zeigten Anzeichen von Traumata.