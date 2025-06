Selenskyj: Verbündete Russland, Iran und Nordkorea stoppen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zu gemeinsamem internationalem Vorgehen gegen die Achse aus Russland, dem Iran und Nordkorea aufgerufen.

"Jetzt versucht Russland, das iranische Atomprogramm zu retten - anders kann man die öffentlichen Signale und die nicht-öffentlichen Aktivitäten nicht deuten", sagte Selenskyj in Kiew.

Immer, wenn ein Partner Russlands unter Druck gerate, versuche Moskau zu intervenieren. Es müsse verhindert werden, dass solch aggressive Staaten sich zusammenschließen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeboten, dass Russland eine friedliche Atom-Nutzung im Iran sicherstellen könnte, um die befürchtete nukleare Bewaffnung zu vermeiden.

"Wenn iranische Shahed-Drohnen - jetzt deutlich aufgerüstet - und ballistische Raketen aus Nordkorea - ebenfalls aufgerüstet - unsere Menschen in der Ukraine töten, ist das ein deutliches Zeichen, dass globale Solidarität und globaler Druck nicht ausreichen", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. "Wir müssen die Sanktionen deutlich verschärfen."

Blumen für die Opfer des russischen Luftangriffs auf Kiew

Selenskyj legte am Donnerstag Blumen an dem zerstörten Kiewer Wohnblock nieder, in dem zwei Tage zuvor 23 Menschen durch einen russischen Raketentreffer getötet worden waren. Insgesamt kamen etwa 30 Menschen durch Luftangriffe auf Kiew und andere Städte ums Leben. "Das ist vorsätzlicher Terror, wie ihn die russische Armee unter Putin überall betreibt", sagte Selenskyj.