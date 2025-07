Trump fragte Selenskyj, ob er Moskau angreifen könnte

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gefragt, ob er Moskau angreifen könnte.

Laut der "Financial Times" hat Trump der Ukraine in einem privaten Gespräch geraten, ihre Angriffe tief auf russischem Gebiet zu verstärken. Die US-Zeitung beruft sich dabei auf ein Telefonat, welches am 4. Juli stattgefunden haben soll.

Die vertrauten Personen berichten, dass Trump Selenskyj sogar gefragt haben soll: "Wolodymyr, kannst du Moskau treffen? Kannst du auch Sankt Petersburg treffen?" Der ukrainische Präsident antwortete: "Absolut. Das können wir, wenn ihr uns die Waffen gebt." Trump würde diese Idee unterstützen. Die "Financial Times" hat beim Weißen Haus und Präsidialamt der Ukraine um eine Stellungnahme angefragt. Diese haben bisher nicht reagiert.

Neue Waffenlieferung angekündigt

Trump hatte Russlands Präsidenten Putin am Montag bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark RutteJens Stoltenberg im Weißen Haus eine Frist gesetzt. Wenn es bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine innerhalb von 50 Tagen keinen Deal gebe, dann würden die USA hohe Zölle gegen Russlands Handelspartner erheben. Rutte, Stoltenberg und Trump bestätigten Waffenlieferungen für die Ukraine.