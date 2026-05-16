Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Weidel Merz
© APA

Deutschland

Umfrage-Knall: AfD auf Rekord-Hoch, Kanzler Merz stürzt ab

Von
16.05.26, 15:08
Teilen

Die AfD zieht in Deutschland unaufhaltsam davon. Im aktuellen INSA-Sonntagstrend erreicht die rechte Partei einen historischen Höchstwert, während die Union von Bundeskanzler Friedrich Merz massiv an Zustimmung verliert.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Friedrich Merz triumphal in das Kanzleramt einzog. Es sollte eine neue Ära für Deutschland werden, als Friedrich Merz am 6. Mai 2025 die Wahl gewann und Olaf Scholz als Bundeskanzler ablöste. Doch der erhoffte Aufschwung für die CDU/CSU ist nach nur einem Jahr völlig verpufft. 

Die neuesten Zahlen aus Deutschland sind ein echter Paukenschlag: Im Insa-Sonntagstrend für die "Bild am Sonntag" springt die AfD auf nie dagewesene 29 Prozent. Das ist der höchste Wert, der für die Partei jemals gemessen wurde. Damit baut sie ihren Vorsprung als stärkste politische Kraft im Nachbarland weiter aus.

Alice Weidel
© Getty Images

Politik-Insider sehen das Problem in der ausbleibenden spürbaren Veränderung. Die Koalition wirkt auf viele Beobachter blockiert. Statt klarer Führung liefert der Kanzler immer öfter Formelkompromisse, die weder seine eigene Basis noch die Wechselwähler überzeugen. Die Rechnung dafür bekommt er nun wöchentlich von den Meinungsforschern präsentiert. 

Krise für den Kanzler

Die CDU/CSU fällt auf nur noch 22 Prozent zurück – ein Absturz auf den schlechtesten Wert seit mehr als vier Jahren. Für Friedrich Merz, der nach seinem Wahlsieg am 6. Mai 2025 das Amt des deutschen Bundeskanzlers von Olaf Scholz übernahm, wird die Luft zunehmend dünner. 

Unzufriedenheit wächst

Trotz der Kanzlerschaft von Merz gelingt es der Union nicht, die Wähler hinter sich zu versammeln. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung schlägt sich direkt in den katastrophalen Umfragewerten nieder. Experten warnen bereits vor einer ausgewachsenen Regierungskrise in Berlin, da die schwarz-rote Koalition meilenweit von einer echten Mehrheit entfernt ist.

Umfrage-Knall: AfD auf Rekord-Hoch, Kanzler Merz stürzt ab
© oe24

Klar ist nur: Wenn die Regierung unter Merz nicht bald das Ruder herumreißt, könnte der Höhenflug der AfD noch weitaus dramatischere Züge annehmen. Es stehen entscheidende Wochen für die deutsche Innenpolitik an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen