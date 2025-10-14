Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
US-Regierung verteidigt Einschränkung der Presse im Pentagon
© Getty

"Kriegsministerium"

US-Regierung verteidigt Einschränkung der Presse im Pentagon

14.10.25, 23:42
Teilen

US-Präsident Donald Trump hat eine drohende Einschränkung der Pressefreiheit im Pentagon verteidigt.

Es besorge ihn zu sehen, dass hochrangige Generäle mit Journalisten frei herumlaufen und dabei "Fehler" begehen könnten, sagte er in Washington. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth teilte auf X mit, dass Journalisten sich im Pentagon nicht mehr frei bewegen dürfen und einen Ausweis mit sich führen müssen. "Der Zugang zum Pentagon ist ein Privileg, kein Recht", schrieb er.

Kurz zuvor hatten sich mehrere große US-Nachrichtensender öffentlich geweigert, die neuen Richtlinien des US-Verteidigungsministeriums zu akzeptieren. Aus einem von CBS News geteilten Post geht hervor, dass neben dem Sender auch ABC News, CBS News, CNN und NBC News zu den Unterzeichnern zählen.

Auch die den Republikanern nahestehenden Sender Fox News und Newsmax lehnen die neuen Regeln des Ministeriums ab, das die US-Regierung neuerdings "Kriegsministerium" nennt. Auch die "New York Times" weigerte sich, die Vorgaben zu akzeptieren.

US-Medien berichteten unter Berufung auf ein Memo, dass Journalisten künftig keine Informationen ohne Genehmigung des Pentagons veröffentlichen dürfen - sonst könnten sie ihren Zugang zum Gebäude verlieren. Reporter müssen sich bis Mittwoch um 17:00 Uhr Ortszeit (23:00 Uhr MESZ) per Unterschrift zur Einhaltung verpflichten. Nach Verstreichen der Frist müssen die Berichterstatter demnach binnen 24 Stunden ihren Presseausweis abgeben und ihren Platz räumen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden