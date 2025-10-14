Alles zu oe24VIP
trump
© getty

Haare weg

Trump stinksauer: "Schlimmstes Foto aller Zeiten"

14.10.25, 11:46
Trump ist stinksauer und tobt über das Cover des Time Magazine, in dem ein sehr unvorteilhaftes Foto von ihm verwendet wurde - da sieht es so aus, als ob Trumps Haare fast gänzlich nicht mehr vorhanden sind. Ein wunder Punkt für den US-Präsidenten, der für seine Mähne bekannt ist. 

Eigentlich wollte das Time Magazine Trump als Friedensstifter des Nahen Ostens Respekt zollen. Doch ausgerechnet das Foto lässt den US-Präsidenten wütend auf seiner Plattform Truth Social toben.

Montagabend veröffentlichte die Zeitung das für November vorgesehene Cover - ein Porträtfoto von Donald Trump mit dem Titel "Sein Triumph" . 

Trumps Gesicht ist von schräg unten fotografiert, während er gegen das Sonnenlicht Richtung Himmel schaut. Durch diesen Winkel sieht man das Sonnenlicht durch seine Haarpracht durchschimmern. Es wirkt, als hätte er fast keine Haare auf dem Kopf.

Auch der Halsbereich dürfte Trump ganz und gar nicht gefallen - die Perspektive geht für den US-Präsidenten einfach zu weit. Auf seiner Plattform Truth Social wütet er: „Das Time Magazine hat eine relativ gute Geschichte über mich geschrieben, aber dieses Foto ist vielleicht das Schlimmste aller Zeiten.“ Dabei wurde er richtig konkret: Das Magazin habe seine Haare "verschwinden" lassen, es wirke so, als ob sein Scheitel über seinem Kopf schwebe. 

„Echt komisch! Ich habe von unten aufgenommene Fotos noch nie gerne gehabt, aber das hier ist wirklich schlecht und verdient es, erwähnt zu werden. Was machen sie da und warum?", kommentierte Trump.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

