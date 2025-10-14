Erneut Schüsse im Gazastreifen: Wieder Tote

Eigentlich gilt im Gazastreifen seit Freitag Waffenruhe, erst am Montagnachmittag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump das Friedensabkommen. Alle Geiseln wurden freigelassen - und jetzt sorgen Medienberichte für Wirbel: Erneut soll es im Gazastreifen Tote geben.

"Die israelischen Streitkräfte rufen die Bewohner des Gazastreifens dazu auf, den Anweisungen Folge zu leisten und sich den in der Gegend stationierten Streitkräften nicht zu nähern", heißt es vom israelischen Militär. Es geht um die vereinbarte Grenzlinie, auf die sich die israelischen Truppen zurückgezogen haben, die sogenannte "Yellow Line".

Doch jetzt gibt Israel an, dass "mehrere Verdächtige" die Linie überschritten haben und sich den israelischen Streitkräften genähert haben sollen. Die Streitkräfte erklärten, dass der Vorfall einen "Verstoß gegen die Vereinbarung" darstelle. Die Verdächtigen kamen der Aufforderung nicht nach und näherten sich den Einsatzkräften weiter, woraufhin diese schossen, um die Bedrohung zu beseitigen", heißt es in der Erklärung weiter.

Es soll sich um einen Drohnenangriff von israelischer Seite handeln. Einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge sind durch den Angriff drei Menschen getötet worden, wie das Portal unter Berufung auf medizinische Kreise berichtet.