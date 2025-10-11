Platzt der Friedens-Deal? Hamas lehnt Trump-Forderung ab

Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist seit 12.00 Uhr mittags (Ortszeit) in Kraft. Das teilte ein Militärsprecher mit. Doch jetzt scheint der Deal plötzlich auf sehr wackeligen Beinen zu stehen.

Die zweite Phase des Friedens-Deals, den Donald Trump gemeinsam mit Israel und den Hamas ausverhandelt hat, wackelt.

Denn unter der Vermittlung der Staaten Türkei, Ägypten, Katar und insbesondere den USA hatte man sich auf bestimmte Punkte geeinigt, wie die Waffenruhe im Gazastreifen erreicht werden kann.

"Entwaffnung kommt nicht in Frage"

Nun tritt ein von Experten oft befürchtetes Szenario ein: Ein Vertreter der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat ein Niederlegen der Waffen ausgeschlossen. Die von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Entwaffnung "kommt nicht in Frage und ist nicht verhandelbar", sagte der Hamas-Vertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Reaktion Israels bleibt abzuwarten

Für Israel ist dies inakzeptabel - somit könnte Phase zwei des Friedens-Plans gar nicht erst eintreten. Israel und Donald Trump haben sich bisher noch nicht dazu geäußert.