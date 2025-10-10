Israel verkündet: Gaza-Waffenruhe JETZT in Kraft

Die Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ist seit 11.00 Uhr MESZ (12.00 Uhr mittags Ortszeit) in Kraft.
Die israelischen Truppen hätten mit dem Teilrückzug begonnen und würden entlang der aktualisierten Einsatzlinien in Stellung gehen, teilte die Armee mit.
- Nicht Trump! María Corina Machado bekommt den Friedensnobelpreis
- Israelische Regierung genehmigte Gaza-Abkommen
- Offiziell! Israel und Hamas unterzeichnen Waffenruhe
Dies geschehe auch in Vorbereitung auf die Rückkehr von Geiseln. Eine Stellungnahme der Hamas lag zunächst nicht vor.
Mehr dazu in Kürze ...