oe24
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Nicolás Maduro
© APA/AFP/Juan BARRETO

Nach Angriff

Trump verkündet: Venezuela-Diktator Maduro festgenommen!

03.01.26, 10:30
Nach den US-Angriffen wurde Venezuela-Diktator Maduro festgenommen! 

US-Präsident Donald Trump (79) hat US-Angriffe auf Venezuela bestätigt.

Trump verkündet: Venezuela-Diktator Maduro festgenommen!
© oe24

Außerdem: Er verkündete in der Nacht zu Samstag (Ortszeit), Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro sei gefangen genommen und außer Landes gebracht worden.

 

maduro
© getty

Mehr in Kürze...

