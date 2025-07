Virale Videos: Insta-Legende stürzte 200 Meter in den Tod

Er ist weltbekannt für seine Videos auf Insta - dort nahm er seine Zuschauer mit auf seine extremen Fahrradtouren. Seine letzte wurde ihm jetzt zum Verhängnis - ein tragischer Tod, denn er stürzte 200 Meter in die Tiefe.

Seine Stunts und Touren waren wie ein Magnet für die Zuschauer auf Social Media. Man bewunderte ihn für sein Talent, die Extrem-Verhältnisse mit dem Fahrrad zu meistern.

200 Meter Tiefe

Der Südtiroler Andreas Tonelli starb bei seiner letzten Fahrradtour in den Dolomiten. Laut „Südtirolnews“ ist er am Dienstagabend in einem schwer zugänglichen Bereich des Langentals, unweit des Piz Duleda, rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt.

Er kam nicht mehr zurück...

Angehörige hatten Alarm geschlagen, als er nicht mehr zurückgekehrt ist. Sie alarmierten die Rettungskräfte, die im Gebirge nach dem Sportler suchten. Schließlich fanden sie ihn, doch leider zu spät.

© Instagram: andreas_tonelli

Verlor vermutlich die Kontrolle

Nach Angaben der Bergrettung hatte Tonelli sein Mountainbike auf einen Höhenweg in Richtung Piz Duleda getragen, um anschließend eine steile Abfahrt über einen nicht für Fahrräder geeigneten Pfad zu wagen.

Vermutlich rutschte dabei das Hinterrad seines Mountainbikes ab, woraufhin Tonelli die Kontrolle verlor und in die Tiefe stürzte.