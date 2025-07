Weißes Haus: Trump wurde von Netanyahu überrumpelt

US-Präsident Donald Trump ist laut dem Weißen Haus von den Angriffen Israels in Syrien und im Gazastreifen in der vorigen Woche überrumpelt worden.

Trump sei "von den Bombenangriffen in Syrien und auch von der Bombardierung einer katholischen Kirche im Gazastreifen überrascht worden", sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Montag (Ortszeit) vor Journalisten. In beiden Fällen habe Trump umgehend Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu angerufen, "um die Lage zu klären".

In Bezug auf Syrien "haben wir eine Deeskalation festgestellt", sagte sie. "Der Präsident hat ein gutes Arbeitsverhältnis zu Premierminister 'Bibi' Netanyahu und steht in regelmäßigem Kontakt mit ihm", sagte Leavitt weiter. Netanyahu absolvierte Anfang Juli bereits seinen dritten Besuch in Washington seit der Rückkehr Trumps ins Präsidentenamt am 20. Jänner.

Israels Armee war in der vergangenen Woche Angriffe auf Ziele in der Nähe des syrischen Präsidentenpalastes in Damaskus und das Hauptquartier der syrischen Armee geflogen. Außerdem griff sie Ziele in der Drusen-Region Sweida in Südsyrien an. Bei einem Angriff Israels auf die einzige katholische Kirche im Gazastreifens wurden in der vergangenen Woche drei Menschen getötet und mehrere Menschen verletzt. Netanyahu bezeichnete den Angriff nach Angaben des Weißen Hauses als "Fehler".