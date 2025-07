1 Million Dollar für Tod: Iranischer Geistlicher setzt Kopfgeld auf Trump aus

Der iranische Geistliche Mansour Emami kündigte in einer Rede am Freitag an, dass jene Person, welche den US-Präsidenten Donald Trump töte, 100 Milliarden Toman (umgerechnet 1 Millionen US-Dollar) erhalten wird.

Laut "Iran International Media" und "detiknews" hat der iranische Geistliche Mansour Emami verkündet: "Wir werden jedem, der Trumps Kopf bringt, 100 Milliarden Toman geben." Der Geistliche ist der Direktor der offiziellen islamischen Da´wah-Organisation für die Provinz West-Aserbaidschan. Am Wochenbeginn haben schon zehn staatliche Geistliche einen offenen Brief veröffentlicht. Darin fordern sie Vergeltung und bezeichnen Trump sowie Netanjahu als "ungläubige Krieger". Brutale Selbstjustiz nach Erdbeben-Plünderungen

Aufmerksame Crew verhinderte Flugzeug-Katastrophe

"Noch nie so extrem!" Beliebter Urlauberstrand gesperrt 40 Millionen US-Dollar gesammelt Vor zwei Tagen haben zwei einflussreiche Grossayatollahs aus Iran ein Fatwa ausgesprochen, wodurch Trump für sein Vorgehen im Israel-Iran-Konflikt mit dem Tod bestraft werden solle. Fatwa ist ein religiöses Rechtsgutachten. Diese hat in der islamischen Rechtsordnung Gewicht und wird gerne in Krisenzeiten als ideologische Waffe eingesetzt. Aktuell läuft auch eine Spendenkampagne auf einer iranischen Online-Plattform. Laut ihnen haben sie schon 40 Millionen US-Dollar (rund 34 Millionen Euro) für die Ermordung von Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesammelt. Ob die Summe richtig ist, konnte bisher nicht unabhängig kontrolliert werden.