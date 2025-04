17-jähriger Neonazi ermordet Eltern und wollte Trump töten

Es wurde ein neuer möglicher Attentatsversuch auf US-Präsident Donald Trump verhindert. Ein 17-Jähriger hat seine Mutter und seinen Stiefvater ermordet, um seine Pläne zu erfüllen.

Nikita Casap (17) wurde vor Kurzem verhaftet. Bei dem Jugendlichen aus dem US-Bundesstaat Wisconsin wurde nach einer Hausdurchsuchung bekannt, dass er zum Zeitpunkt seiner Festnahme auf dem Weg war, um Donald Trump zu ermorden, so berichten US-Medien.

Die Ermittler entdeckten auf dem Smartphone des Teenagers ein Manifest, in welchem er zur Ermordung des US-Präsidenten aufruft, um einen Ethnienkrieg anzuzetteln. Im Gerichtsdokument heißt es: "Andere Personen, mit denen Casap online in Kontakt stand, scheinen von seinen Plänen und Handlungen gewusst zu haben und Casap bei deren Ausführung unterstützt zu haben."

Mitglied eines Kults

Der Neonazi teilte seine Pläne auf TikTok und Telegram. Er bezeichnet sich als Mitglied des Neonazi-Kults "Orden der neun Engel". Diese Gruppe will mit dem Einsatz von Gewalt und Terrorismus die Regierungen stürzen und die moderne Zivilisation zerstören.

Casap hat eine Drohne mit einem Abwurfsmechanismus mitfinanziert. Die Ermittler sind sich sicher: "Die Ermordung seiner Eltern schien ein Versuch zu sein, die finanziellen Mittel und die Autonomie zu erlangen, die für die Durchführung seines Plans notwendig sind."

Tötete seine Eltern

Der Neonazi erschoss seine Eltern im Februar und lebte danach noch zwei Wochen mit ihren Leichen. Die beiden Toten wurden am 28. Februar gefunden, nachdem die Mutter vom Stiefvater beide als vermisst gemeldet hatte.

Der Verdächtige befand sich nicht mehr im Haus und zudem wurde ein Geländewagen von der lokalen Polizei als gestohlen gemeldet. Am selben Abend hielten Polizisten im Bundesstaat Kansas den gestohlenen Wagen auf. Sie fanden Casap am Steuer. Die Beamten entdeckten im Auto 14.000 Dollar in 100-Dollar-Noten, Schmuck im Wert von ebenfalls mehr als 14.000 Dollar und einen Revolver von seinem Stiefvater.