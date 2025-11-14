28 Jahre Haft: Chefarzt tötete Kollegin mit fünf Axthieben

Wegen des brutalen Mordes an einer Kollegin und weiterer Verbrechen muss ein ehemaliger Krankenhaus-Chefarzt in Tschechien für 28 Jahre ins Gefängnis.

Das entschied das Landgericht in Pilsen (Plzen) nach Angaben der Agentur CTK am Freitag. Die Richter sahen es demnach als erwiesen an, dass der 41-Jährige seine Geliebte, die ebenfalls Ärztin war, mit mindestens fünf Axthieben ins Gesicht erschlagen habe.

Als Motiv gab der Mann an, dass die 28-Jährige seine Ehefrau per SMS über seine Beziehung informiert habe. Das Gericht qualifizierte die Tötung als besonders qualvoll und grausam. Unmittelbar nach der brutalen Tat im Oktober 2024 sei der Verurteilte mit dem Auto zu einer Bekannten gefahren. Er habe die 37-Jährige attackiert, bis zur Bewusstlosigkeit stranguliert, entkleidet und vergewaltigt. Anschließend sei er in die Wohnung der Getöteten zurückgekehrt, wo ihn eine Sondereinheit der Polizei festgenommen habe.

Von Ärzten werde erwartet, dass sie Menschen heilen und Leben retten, und nicht, dass sie Leben wegnehmen, sagte die Richterin. Während des Prozesses legte der Mann ein Geständnis ab, stritt aber ab, die Tat geplant zu haben. Nach Einschätzung eines Gutachters handelte er indes nicht im Affekt, sondern aus Kalkül. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft legten gegen das Urteil Berufung ein.