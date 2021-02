Arzt, der Nawalny rettete, ist „plötzlich verstorben“

Putin-Kritiker Alexei Nawalny wurde erst kürzlich in Russland zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt. Nun ist sein Arzt Sergej Maximishin im Alter von 55 Jahren verstorben.

Laut der offiziellen Erklärung einer Klinik in Omsk ist der Chefarzt für Anästhesiologie und Reanimation des Notfallkrankenhauses Sergej Maximishin "plötzlich verstorben". Was nicht erwähnt wird: Der verstorbene Arzt hatte im Sommer 2020 dem Kreml-Kritiker und politischen Aktivisten Alexei Nawalny (44) nach einer Vergiftung das Leben gerettet.

Todesursache: Herzattacke

Die Klinik selbst gibt keine Todesursache an, die "Daily Mail" berichtet aber von einer Herzattacke. Im Sommer 2020 ist Nawalny in einem Flugzeug vergiftet worden. Nach einer Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk wurde er eben von Maximishin behandelt und gerettet. Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow bestätigte gegenüber "CNN" das Sergej Maximishin für Nawalnys Behandlung verantwortlich war.

Ärzte-Tod in Russland nicht selten

Es ist nicht selten, dass Putin-Kritiker und Personen aus ihrem Umfeld unter seltsamen Umständen sterben. Dennoch sei der Tod eines Arztes in Russland nichts Außergewöhnliches. "Das russische Gesundheitssystem ist sehr schlecht und es ist nicht ungewöhnlich, dass Ärzte seines Alters plötzlich sterben", so Wolkow. Dass der Tod näher untersucht wird, bezweifelt der Oppositionelle.

Sergej Maximishin arbeitete über 28 Jahre in der Omsker Klinik und wurde 2016 sogar zum „Doktor des Jahres“ in der Kategorie „Wiederbelebungskünstler“ gewählt. Er wurde nur 55 Jahre alt.