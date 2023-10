Am Freitag sind erstmals seit Beginn des aktuellen Krieges am vergangenen Samstag israelische Soldaten in den Gazastreifen eingedrungen. Das gab das israelische Militär am Abend bekannt. Man habe im Laufe des Tages "einzelne lokale Razzien" durchgeführt – wohl die Vorboten der nahenden, großangelegten Bodenoffensive.

Bei den Operationen von Israels Armee kamen Infanterie und Panzer zum Einsatz hieß es. Die Einsätze hätten der Suche nach "vermissten Personen" sowie nach "Terroristen" und deren Waffen gedient. Es seinen verschieden Funde gesammelt worden, hieß es.

Der offizielle Beginn der angekündigten Bodenoffensive lässt damit weiter auf sich warten.

The IDF will protect the people of Israel.



Hamas indiscriminately slaughtered innocent Israeli civilians.



Now Hamas is hiding behind the people in Gaza.



That's why we're asking them to move.



Because the IDF will protect the people of Israel.