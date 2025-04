Erpresste Schüler seine Lehrerin? Heimliche Beziehung aufgeflogen

Neue schmutzige Details über den mutmaßlichen Missbrauch eines Schülers durch seine werden bekannt - einschließlich einer Sexorgie im Klassenzimmer ...

Die verheiratete Sonderschullehrerin aus Illinois, die beschuldigt wird, einen 15-jährigen Schüler belästigt zu haben - wie oe24 bereits berichtete - begann angeblich, den Jungen auf einer digitalen Schulplattform anzuschreiben - was schnell zu sexuellen Handlungen während einer Nachhilfestunde in einem Klassenzimmer eskalierte, wie aus neuen Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Die Lehrerin der Downer Grove Highschool, Christina Formella, die auch Fußballtrainerin des mutmaßlichen Opfers war, begann mit Nachhilfestunden für den Jungen, nachdem er sich das Schlüsselbein gebrochen hatte, wie die TMZ berichtet.

Es fing mit Nachrichten und Facetime an

Sie begann, ihm kokette Nachrichten auf einer Schulnachrichtenplattform zu schicken, und nachdem sie ihm ihre Telefonnummer gegeben hatte, damit sie zusammen ein Spiel spielen konnten, begann Formella angeblich, anzügliche SMS zu schicken.

Die beiden sollen sich per FaceTime kennengelernt haben, als sie anfingen, Gefühle füreinander zu entwickeln - bis sie ihn eines Morgens im Dezember 2023 vor der Schule in einem Klassenzimmer sexuell belästigte, heißt es im Medienbericht, der aus Gerichtsdokumenten zitiert.

Sex im Klassenzimmer

Die damals 28-jährige Lehrerin schloss die Tür hinter ihnen, so die Staatsanwaltschaft, und dann begannen sie, sich gegenseitig zu entkleiden, bevor sie Sex hatten.

Das war das einzige Mal, dass die beiden sexuell in Kontakt kamen, wobei beide später einander sagten, dass sie etwas falsch gemacht hätten. Nach Februar 2024 haben sie nicht mehr miteinander gesprochen.

Hat er sie erpresst?

Formella hat behauptet, dass sie das Opfer einer Erpressung ist - sie sagte der Polizei, dass sie ins Visier genommen wurde, nur weil sie „gut aussieht“. „Sie behauptete, dass [der Junge] eines Tages ihr Telefon unbeaufsichtigt in die Hand nahm, ihren Code eingab ... die Nachricht an sein Telefon schickte, dann die Nachricht von ihrem Telefon löschte und sie als Erpressung auf seinem Telefon speicherte“, wie aus zuvor erhaltenen Gerichtsdokumenten hervorgehen soll.

Mutter entdeckte Nachrichten

Die angebliche Affäre wurde Mitte März entdeckt, als die Mutter des Jungen ein neues Telefon für ihn einrichtete und dabei unangemessene Texte mit Formella sah. „Ich liebe dich sooooo sehr, Baby... Auch wenn dieser Morgen kurz war, war er perfekt“, hieß es in einem von Formellas angeblichen Texten, „Ich liebe es, Sex mit dir zu haben.“

Sie wurde am 16. März verhaftet, nur wenige Tage nachdem die Mutter des Jungen die Nachrichten gefunden hatte. Die Aufnahmen der Polizeikamera von der Verhaftung zeigten Formella sichtlich geschockt, als die Polizei ihr Auto anhielt und sie festnahm.

Die Lehrerin brach in atemlose Tränen aus, als sie von den Vorwürfen gegen sie erfuhr. "Oh mein Gott. Was zur Hölle?", sagte sie und hielt ihr Gesicht in den Händen. „Ich glaube, ich muss mich übergeben.“ Formella wurde nach ihrer Verhaftung unter der Bedingung freigelassen, dass sie keinen Kontakt zu Minderjährigen haben darf. Sie muss sich in zwei Fällen wegen schwerer sexueller Nötigung verantworten.

Mit anderem Mann verheiratet

Sie wurde von der Downers Grove Highschool, an der sie seit 2020 unterrichtet, in bezahlten Urlaub geschickt. Fotos von ihrer Hochzeit - erst letzten Sommer - zeigen sie mit ihrem Ehemann knutschend in einem Pool.