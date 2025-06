"Hässlichster Strand der Welt" – US-Influencerin beleidigt Kroatien

Eine US-amerikanische Reise-Influencerin hat mit einem TikTok-Video über den Stadtstrand "Bačvice" in Split für Aufsehen und Empörung in Kroatien gesorgt.

Madeleine Montgomery, bekannt als "MadsAbroad", bezeichnete den beliebten Strand als den "hässlichsten der Welt" und warnte Touristen davor, ihn zu besuchen. In ihrem Beitrag kritisierte sie die angeblich schmutzige Umgebung und den betonierten Bereich – trotz des sauberen Wassers. Ihr Fazit: Bačvice sei der "größte Reiseflop Kroatiens".

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Viele Kroaten fühlten sich persönlich angegriffen, da Bačvice als Kultstrand und sozialer Treffpunkt für Generationen von Einheimischen gilt. Auch kroatische Medien reagierten laut "Kleine Zeitung" empört – Schlagzeilen wie "Amerikanerin spuckt auf unseren Strand" machten die Runde. Einige Nutzer gaben Montgomery jedoch recht und sahen in ihrer Kritik einen wahren Kern.

Ein zusätzlicher Faktor: Die Lokale am Strand sind aktuell wegen eines Rechtsstreits geschlossen und verfallen, was den negativen Eindruck verstärken dürfte. Trotz der harschen Worte bleibt Montgomery Kroatien-Fan: In anderen Beiträgen äußert sie ihre Liebe zum Land – oft hinter provokanten Titeln versteckt, die eher für Klicks als Kritik stehen.