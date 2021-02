Heute landet Österreich am Mars

Nach 203 Tagen Flug soll heute eine Sonde am Roten Planeten landen.

Wien/Graz/Klagenfurt. Österreich am Weg zur Weltraum-Nation: Heute soll der Nasa-Rover „Per­severance“ („Ausdauer“) am Mars landen. An Bord ist viel Austro-Technologie verstaut. Auf der Spitze des ausfahrbaren, zwei Meter hohen Mastes ist die Kamera „Mastcam-Z“ montiert. Sie soll in maximaler Auflösung Stereo-Bilder der Planeten-Oberfläche aufnehmen. Die Kamera kann sogar in 100 Meter Entfernung eine Fliege in perfekter Schärfe aufnehmen.

Experten helfen bei der Suche nach Leben

Visualisierung. An der Verarbeitung dieser Daten sind Forscher des Grazer Joanneum Research und des Wiener Forschungszentrums für Virtual Reality und Visualisierung (VRVis) beteiligt. Sie wurden ausgewählt, um aus den Bildern 3D-Rekonstruktionen und anschließende Visualisierungen zu machen. Die Wissenschaftler sind auf der Suche nach geologischen Strukturen auf dem Roten Planeten, die Hinweise auf frühere Wasservorkommen und möglicherweise ausgestorbenes Leben enthalten könnten.

Drohne. Spannend auch der Beitrag aus Kärnten. Erstmals soll auf dem Mars eine Drohne abheben. Weil es aber keine GPS-Daten im All gibt, muss sich die Drohne mit Kamerabildern selbstständig orientieren. Die Uni Klagenfurt entwickelte den Algorithmus dafür.