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Epstein
© getty

Mit Insel-Videos

"Ja, ich bin am Leben": "Jeffrey Epstein" sorgt auf TikTok für Aufregung

16.03.26, 10:39
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Ein unbekannter Nutzer hat einen verifizierten "Jeffrey Epstein"-TikTok-Account erstellt und postete Videos aus den Akten.

Viele TikTok-Nutzer waren wegen eines Accounts mit blauem Verifizierungsabzeichen verwirrt. In der Profil-Beschreibung stand: "Ja, ich bin am Leben." Zahlreiche Nutzer fragten sich, wie dieser Account verifiziert werden konnte.

Den blauen Haken kann man sich bei TikTok nicht erkaufen. Es wird vermutet, dass der Account unter einem anderen Namen verifiziert wurde und sich später umbenannt hat. Der Kanal war seit Samstag online. Innerhalb kurzer Zeit postete er 26 Videos und hatte mehr als eine Million Follower.

Folgte nur zwei anderen Kanälen

Die Videos konnten fast immer die 1-Millionen-Aufrufe-Grenze knacken. Der Account folgte nur zwei anderen Kanälen: den offiziellen Accounts von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump.

Die Videos beinhalteten unter anderem Aufnahmen aus den veröffentlichten Dokumenten und Materialien vom Epstein-Fall. Ebenfalls wurden Videos von Orten, die mit Epstein in Verbindung stehen, gepostet, wie etwa von seiner Privatinsel Little Saint James.

Mittlerweile ist der Account nicht mehr auffindbar. Wer hinter dem Account steckte, ist bisher unbekannt.

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